JoynStaffel 1Folge 8vom 01.10.2020
47 Min. Ab 12

In der finalen Folge sollen die Männer untereinander diskutieren, wer für Cora am geeignetsten ist. Dabei beobachtet Cora das Gespräch auf ihrem Bildschirm im Zimmer, woraufhin die Männer in einer letzten Herausforderung gegeneinander antreten.

