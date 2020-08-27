Coras House of Love
Folge 3: Folge 3
54 Min.Folge vom 27.08.2020Ab 12
An Tag drei zieht ein neuer Mann ins Haus ein, der ebenfalls die Chance hat, Cora zu erobern. Außerdem steht die nächste Love Challenge an. Die Männer sollen für Cora passende Outfits zusammenstellen. Cora entscheidet, was ihr gefällt.
Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Endemol Shine Germany