Coras House of Love
Folge 9: Folge 9
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - "Cora in Love" ist eine Zusatzfolge des Reality-Datingformats "Coras House Of Love". In dieser Folge wird das "Leben danach" gezeigt. Denny besucht Cora regelmäßig in ihrem zu Hause. Cora wiederum besucht hier zum ersten Mal Denny in seinem Haus in Königs Wusterhausen. Hier lernt sie auch seine Mutter und Schwester kennen. Außerdem unternehmen sie einen Angelausflug zu einem der nahegelegenen Seen. Hier beschließen sie auch gemeinsam auf Kreta Urlaub zu machen. Leider ist das Paar bei der Ankunft auf der Insel schwer zerstritten und unternimmt hier einen letzten Versuch, die Beziehung doch noch zu retten.
