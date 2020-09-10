Coras House of Love
Folge 5: Folge 5
51 Min.Folge vom 10.09.2020Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - In der fünften Folge müssen die Männer ebenfalls eine Love Challenge absolvieren. In dieser geht es darum Coras Ebenbild aus Sand zu Formen. Die Männer gehen diese Challenge auf sehr unterschiedliche Art und Weise an. Am Ende bekommt einer der Männer wieder ein Einzeldate in Form eines sogenannten Whirlpooldates. Die anderen Männer müssen in der Zeit diesen Wohnbereich verlassen und machen es sich auf dem Beachbereich bequem. Am Abend steht wieder ein Exit an und einer der Männer muss das Haus verlassen.
Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Endemol Shine Germany