Counterpart
Folge 1: Verdeckte Wahrheit
56 Min.Ab 16
Der Übergang zwischen beiden Welten ist geschlossen. Daher bleiben sowohl Howard als auch sein Counterpart Prime in der jeweils anderen Dimension zurück. Aldrich ist tot - und so wird die Spezialagentin Naya Temple rekrutiert, um Informationen zu beschaffen. Sie sucht das Gespräch mit Quayle und Prime, den sie für Howard hält.
Counterpart
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2017
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN