Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Counterpart

Verdeckte Wahrheit

ProSieben FUNStaffel 2Folge 1
Joyn Plus
Verdeckte Wahrheit

Verdeckte WahrheitJetzt ohne Werbung streamen

Counterpart

Folge 1: Verdeckte Wahrheit

56 Min.Ab 16

Der Übergang zwischen beiden Welten ist geschlossen. Daher bleiben sowohl Howard als auch sein Counterpart Prime in der jeweils anderen Dimension zurück. Aldrich ist tot - und so wird die Spezialagentin Naya Temple rekrutiert, um Informationen zu beschaffen. Sie sucht das Gespräch mit Quayle und Prime, den sie für Howard hält.

Alle Staffeln im Überblick

Counterpart
ProSieben FUN
Counterpart

Counterpart

Alle 2 Staffeln und Folgen