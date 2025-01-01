Counterpart
Folge 10: Bessere Engel
57 Min.Ab 16
Bei einem Treffen mit Vertretern beider Welten verlangt Mira die Schließung der Verbindung der Paralleldimensionen. Prime, Emily und Howard machen sich auf den Weg zu einem Indigo-Versteck, in dem Emily das Gespräch mit einer der Schläferinnen suchen will, aber scheitert. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um die Verbreitung der tödlichen Grippeviren noch rechtzeitig zu stoppen.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN