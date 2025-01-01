Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Counterpart

Bessere Engel

ProSieben FUNStaffel 2Folge 10
Joyn Plus
Bessere Engel

Bessere EngelJetzt ohne Werbung streamen

Counterpart

Folge 10: Bessere Engel

57 Min.Ab 16

Bei einem Treffen mit Vertretern beider Welten verlangt Mira die Schließung der Verbindung der Paralleldimensionen. Prime, Emily und Howard machen sich auf den Weg zu einem Indigo-Versteck, in dem Emily das Gespräch mit einer der Schläferinnen suchen will, aber scheitert. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um die Verbreitung der tödlichen Grippeviren noch rechtzeitig zu stoppen.

Alle Staffeln im Überblick

Counterpart
ProSieben FUN
Counterpart

Counterpart

Alle 2 Staffeln und Folgen