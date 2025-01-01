Counterpart
Folge 2: Offene Lüge
54 Min.Ab 16
Howard befindet sich in Haft in der anderen Dimension. Er beteuert, dass er lediglich nach Hause möchte, um seine kranke Frau zu versorgen. Doch während seiner Befragung erfährt er Details über Emily und deren Arbeit, die er bislang nicht wusste. Emily Prime wird derweil zur neuen Direktorin ernannt. Ihr Auftrag ist es nun, die Indigo-Ermittlungen voranzutreiben und Mira aufzuspüren.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2017
