Counterpart
Folge 3: Etwas Geliehenes
55 Min.Ab 16
Weil er nicht kooperiert, wird Howard in ein anderes Gefängnis verlegt. Der Gefängnisleiter Yanek befragt ihn anschließend über Prime. Während Naya Temple versucht, Emilys Erinnerungen wachzurufen, verlangt Prime von Baldwin, ihren Teil der Abmachung in Bezug auf Lambert einzuhalten.
Counterpart
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN