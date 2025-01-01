Zum Inhalt springenBarrierefrei
Counterpart

ProSieben FUNStaffel 2Folge 4
53 Min.Ab 16

Clare trifft auf Lambert und konfrontiert ihn mit dem Überfall, der sie und ihren Mann fast das Leben gekostet hätte. Er tut den Vorfall als Loyalitätstest ab und macht ihr klar, dass Indigo die beiden umbringen wird, wenn sie nicht kooperieren. Nach ihrem Treffen fällt Lambert Remy in die Hände. Yanek verhört in der Zwischenzeit Howard noch immer. Er will herausfinden, an welchem Punkt die beiden Leben von Howard und Prime auseinandergedriftet sind.

