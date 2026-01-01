Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 2Folge 6
58 Min.Ab 16

Yanek blickt zurück auf den Tag, an dem sich aufgrund eines Experiments der Übergang zweier Welten durch ein Wurmloch geöffnet hat. Er war einer der wenigen, der im Labor Zeuge der Geschehnisse wurde und auf seinen Doppelgänger traf. Gemeinsam mit seinem Counterpart begann Yanek, Experimente auf beiden Seiten durchzuführen und zu beobachten, welche Konsequenzen jede noch so kleine Änderung hat. Heute will seine Tochter Mira die endgültige Schließung des Übergangs erwirken.

