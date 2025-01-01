Counterpart
Folge 7: Bedingungslos
51 Min.Ab 16
Quayle wird wegen der Affäre mit seiner Sekretärin verhört. Milla Castel war vor ihrem Suizid eine Spionin von Indigo. Temple schickt ihn daraufhin nach Hause, um ihn besser überwachen zu können. Prime warnt Quayle vor Clare - und auch Fancher verlangt eine Trennung von ihr. Clare trifft unterdessen auf einige bekannte Gesichter aus ihrer Kindheit.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2017
16
