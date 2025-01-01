Zum Inhalt springenBarrierefrei
Counterpart

Bedingungslos

ProSieben FUN Staffel 2 Folge 7
Bedingungslos

Counterpart

Folge 7: Bedingungslos

51 Min. Ab 16

Quayle wird wegen der Affäre mit seiner Sekretärin verhört. Milla Castel war vor ihrem Suizid eine Spionin von Indigo. Temple schickt ihn daraufhin nach Hause, um ihn besser überwachen zu können. Prime warnt Quayle vor Clare - und auch Fancher verlangt eine Trennung von ihr. Clare trifft unterdessen auf einige bekannte Gesichter aus ihrer Kindheit.

