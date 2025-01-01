Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 2Folge 8
Folge 8: Aus der Kälte

52 Min.Ab 16

Bei einem Schusswechsel wird Howard verletzt. Emily Prime kümmert sich um ihn und bringt ihn in ein Haus auf dem Land, in dem ihre Tochter Anna bereits auf sie wartet. In der Zwischenzeit berichtet Clare ihrem Mann, dass Mira und ihre Mitstreiter sich an der Alpha-Welt für die Verbreitung einer tödlichen Grippe-Epidemie in ihrer Welt rächen wollen.

