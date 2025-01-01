Counterpart
Folge 9: Vom Gleichgewicht der Welten
52 Min.Ab 16
Die Schläfer-Agenten von Indigo wollen die Alpha-Welt aus Rache mit Grippeviren infizieren. Emily Prime wird zu einem Treffen mit einem Indigo-Anhänger gebeten, trifft vor Ort aber auf ihre Doppelgängerin. Quayle hegt zeitgleich einen schmerzhaften Verdacht, was die Vaterschaft bezüglich Clares Kind betrifft.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2017
16
