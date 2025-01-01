Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Counterpart

Vom Gleichgewicht der Welten

ProSieben FUNStaffel 2Folge 9
Joyn Plus
Vom Gleichgewicht der Welten

Vom Gleichgewicht der WeltenJetzt ohne Werbung streamen

Counterpart

Folge 9: Vom Gleichgewicht der Welten

52 Min.Ab 16

Die Schläfer-Agenten von Indigo wollen die Alpha-Welt aus Rache mit Grippeviren infizieren. Emily Prime wird zu einem Treffen mit einem Indigo-Anhänger gebeten, trifft vor Ort aber auf ihre Doppelgängerin. Quayle hegt zeitgleich einen schmerzhaften Verdacht, was die Vaterschaft bezüglich Clares Kind betrifft.

Alle Staffeln im Überblick

Counterpart
ProSieben FUN
Counterpart

Counterpart

Alle 2 Staffeln und Folgen