Dachboden Revue
Folge 112: Double Dick mit Dip
60 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Gibt es Dinge, die deine Eltern früher selbstverständlich gemacht haben, die damals aber unheimlich peinlich fandest? Über diese schwierigen Gemütszustand von Teenagern sprechen Maurice und Mitch in dieser neuen Ausgabe der Dachboden Revue. Außerdem besprechen wir die verrückte Busfahrt eines 215-Jährigen, der in Mainz einen Bus entwendet hat und damit seine Freundin in Karlsruhe abgeholt hat. Dazu ein wilder Snack der Woche und Maurices Schusseligkeit, die ihn in dieser Woche beinahe in den Wahnsinn getrieben hätte. Viel Spaß mit dieser neuen Folge der Dachboden Revue.
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Dachboden Revue
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!