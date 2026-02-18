Dachboden Revue
Folge 120: Babys mit Mundgeruch
62 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Willkommen zu einer neuen, herrlich chaotischen Ausgabe der Dachboden Revue! In dieser Folge kramen Maurice und Mitch in den staubigsten Ecken ihres Gehirns, um die absolut skurrilsten Fakten und absurdesten Anekdoten aus der Welt des unnützen Wissens ans Tageslicht zu befördern.
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Dachboden Revue
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!