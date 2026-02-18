Dachboden Revue
Folge 121: Was wäre wenn..?
56 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Dachboden Revue: 30 Fragen, die alles verändern In dieser explosiven Folge der Dachboden Revue lassen Maurice und Mitch alle Hüllen fallen und stellen sich dem ultimativen „Was wäre wenn?“-Check. Von skurrilen Gedankenspielen bis hin zu hochgradig intimen Geständnissen und extrem spicy Deep-Talk – hier bleibt keine Frage unbeantwortet und kein Geheimnis sicher.
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Dachboden Revue
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!