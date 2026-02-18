Wildes Ski Yoga am KaiserJetzt kostenlos streamen
Dachboden Revue
Folge 111: Wildes Ski Yoga am Kaiser
57 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Wir sind wieder am Kaiser und dieses Mal wird es sportlich! Wir teilen unsere Erfahrungen vom Skifahren am Wilden Kaiser und verraten dir, warum Yoga und Pferde die perfekte Erdung zum stressigen Alltag bieten. Diese Folge ist voller Urlaubs-Anekdoten! Außerdem: Zwischen glitzernden Skylines und Raketen: In dieser Folge der Dachboden Revue blicken wir hinter die Fassade der Influencer-Hotspots in Dubai und diskutieren die Schattenseiten der digitalen Selbstinszenierung, die gerade durch den Krieg im Iran und den Raketenangriffen auf die Vereinigten Arabischen Emirate sichtbar werden.
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Dachboden Revue
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Genre:Talk, LGBTQ+
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!