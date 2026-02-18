Dachboden Revue
Folge 110: Die Sexismus Grätsche
58 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Mitch und Maurice sind gut drauf und haben oben gute Laune, unten gute Laune, links gute Laune, rechts gute Laune! Wir feiern 30 Jahre Pokemon und geben zu, dass wir in diesem Jahr voll bei GNTM dabei sind. Spoiler nur bei den Male Models. Außerdem müssen wir über den Faux-.Pas sprechen, den sich Mario Basler in einem Interview geleistet hat. Dazu kommt ein wenig Service aus Mitchs Job-Life und dazu ein Retro-Snack der Erinnerungen aufkommen lässt. Viel Spaß beim Hören!
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
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