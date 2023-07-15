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Darüber staunt die Welt!

Typisch Mann, typisch Frau

ProSiebenStaffel 4Folge 1vom 15.07.2023
Typisch Mann, typisch Frau

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Darüber staunt die Welt!

Folge 1: Typisch Mann, typisch Frau

105 Min.Folge vom 15.07.2023Ab 12

Fabrizieren Mütter oder Väter mehr Chaos im Kinderzimmer? Welches Geschlecht hat die Hosen an (oder aus), wenn es auf die Piste geht? Die Antworten gibt es bei "Darüber staunt die Welt! - Typisch Mann, typisch Frau".

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