Die unglaublichsten Pannen zu HauseJetzt kostenlos streamen
Darüber staunt die Welt!
Folge 2: Die unglaublichsten Pannen zu Hause
104 Min.Folge vom 22.07.2023Ab 12
Egal ob explodierende Toaster in der Küche, Fashion-Ausrutscher im Home-Office oder Beauty-Pranks im Badezimmer: In "Darüber staunt die Welt! - Die unglaublichsten Pannen @ Home" wird kein Lacher unter den Teppich gekehrt!
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Darüber staunt die Welt!
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Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben