Darüber staunt die Welt - Crazy KidsJetzt kostenlos streamen
Darüber staunt die Welt!
Folge 6: Darüber staunt die Welt - Crazy Kids
59 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12
Bei "Darüber staunt die Welt" heißt es diesmal klein, aber oho. Lachen Sie mit über verrückte Racker, die zuhause für das pure Chaos sorgen und crazy Schüler, die das Klassenzimmer ordentlich zum Krachen bringen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Darüber staunt die Welt!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4: ProSieben & © Season 3: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben