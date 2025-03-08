Darüber staunt die Welt!
Folge 9: Jetzt schlägt's 13!
47 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 12
Heute geht's ab vor die Kamera: "Darüber staunt die Welt - Jetzt schlägt's 13!" präsentiert die lustigsten Reporter am Limit, peinliche Diebe auf Überwachungskameras und tierische Selfie-Poser aus aller Welt.
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Darüber staunt die Welt!
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Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben