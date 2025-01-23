Die schrägsten Gaga-GeschichtenJetzt kostenlos streamen
Darüber staunt die Welt!
Folge 4: Die schrägsten Gaga-Geschichten
63 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12
Lust auf eine Runde durchdrehen? In "Darüber staunt die Welt - Die schrägsten Gaga-Geschichten" geht es zu den schrillsten Glotz-Momenten rund um den Globus: In Australien malt ein crazy Künstler Porträts mit seinem Lümmel, ein Mentalist bringt das britische TV-Publikum dazu, kriminell zu werden, und in den USA wirft ein Professor teure Smartphones in den Mixer.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Darüber staunt die Welt!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben