Die abgefahrensten LOL-Momente ReloadedJetzt kostenlos streamen
Darüber staunt die Welt!
Folge 10: Die abgefahrensten LOL-Momente Reloaded
40 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Einschalten und ablachen! "Darüber staunt die Welt" zeigt die lustigsten Clips aus dem Netz mit Lachflash-Garantie. Von peinlichen Karaoke-Pannen am Mädelsabend über abgedrehte Väter, die nichts auf die Kette kriegen bis hin zu einer crazy Tanz-Challenge, bei der rund um den Globus die Bierbäuche wackeln. "Laugh out loud" ist das Motto in jeder Lebenslage.
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Darüber staunt die Welt!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-6: ProSieben