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Das Alaska Dreieck

Klänge der Apokalypse

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 10vom 06.03.2026
Klänge der Apokalypse

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Das Alaska Dreieck

Folge 10: Klänge der Apokalypse

41 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Mysteriöse Mächte und unheimliche Geräusche beunruhigen Anwohner und Wissenschaftler in Alaska. Alaskas Autobahnen sind gefährliche Orte: Zeugen berichten von geisterhaften Scheinwerfern und unheimlichen Anhaltern.

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