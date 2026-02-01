Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Alaska Dreieck

Die vergessene Welt Alaskas

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 7vom 27.02.2026
Die vergessene Welt Alaskas

Die vergessene Welt AlaskasJetzt kostenlos streamen

Das Alaska Dreieck

Folge 7: Die vergessene Welt Alaskas

43 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Immer wieder tauchen über dem Himmel Alaskas unerklärliche Lichter und Objekte auf. Deuten neue Hinweise darauf hin, dass Außerirdische auf alaskischem Boden gelandet sind? Und: Prähistorische Monster könnten in abgelegenen Regionen noch immer leben und sich vermehren.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Das Alaska Dreieck
Kabel Eins Doku
Das Alaska Dreieck

Das Alaska Dreieck

Alle 2 Staffeln und Folgen