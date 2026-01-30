Geheimnisumwobene InselnJetzt kostenlos streamen
Das Alaska Dreieck
Folge 2: Geheimnisumwobene Inseln
39 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Terrorisieren Bigfoots die Bewohner der abgelegenen Prince-of-Wales-Insel? Und: Jahrzehntelange UFO-Sichtungen auf Kodiak Island lassen viele glauben, dass Außerirdische mit dem US-Militär zusammenarbeiten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Alaska Dreieck
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH