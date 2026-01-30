Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Alaska Dreieck

Geheimnisumwobene Inseln

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 2vom 06.02.2026
Geheimnisumwobene Inseln

Geheimnisumwobene InselnJetzt kostenlos streamen

Das Alaska Dreieck

Folge 2: Geheimnisumwobene Inseln

39 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Terrorisieren Bigfoots die Bewohner der abgelegenen Prince-of-Wales-Insel? Und: Jahrzehntelange UFO-Sichtungen auf Kodiak Island lassen viele glauben, dass Außerirdische mit dem US-Militär zusammenarbeiten.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Das Alaska Dreieck
Kabel Eins Doku
Das Alaska Dreieck

Das Alaska Dreieck

Alle 2 Staffeln und Folgen