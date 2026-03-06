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Das Alaska Dreieck

Die Aliens von Ketchikan

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 9vom 06.03.2026
Die Aliens von Ketchikan

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Das Alaska Dreieck

Folge 9: Die Aliens von Ketchikan

44 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Vor der Küste einer alaskischen Kleinstadt könnte sich eine außerirdische Unterwasserbasis befinden. Und: Streifen menschenfressende Kreaturen durch die eisigen Gebiete des Alaska-Dreiecks?

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