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Das Alaska Dreieck

Das Geisterhotel

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 4vom 13.02.2026
Das Geisterhotel

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Das Alaska Dreieck

Folge 4: Das Geisterhotel

39 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

Ende des 19. Jahrhunderts strömten Goldsucher nach Skagway, Alaska, um den großen Fund zu machen. Nun begibt sich dort ein Geisterjäger auf die Spuren verlorener Seelen. Und: Stecken kleine teuflische Kreaturen hinter dem Verschwinden von Menschen im Alaska-Dreieck?

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