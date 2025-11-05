Ein Wolf im SchafspelzJetzt ohne Werbung streamen
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 14: Ein Wolf im Schafspelz
47 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Als 2018 Pamela Hutchinson tot in ihrer Wohnung in Florida aufgefunden wird, erkennen die Ermittler auf den Überwachungskameras eine Frau. Schon bald stellt sich heraus, dass die Verdächtige mit einem weiteren Mord in Verbindung gebracht wird. Die Polizei löst daraufhin eine landesweite Fahndung aus.
Alle Staffeln im Überblick
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen