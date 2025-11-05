Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 14vom 05.11.2025
47 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Als 2018 Pamela Hutchinson tot in ihrer Wohnung in Florida aufgefunden wird, erkennen die Ermittler auf den Überwachungskameras eine Frau. Schon bald stellt sich heraus, dass die Verdächtige mit einem weiteren Mord in Verbindung gebracht wird. Die Polizei löst daraufhin eine landesweite Fahndung aus.

