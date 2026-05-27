Die Profis zeigen ihre Handschrift in Geschmack, Technik und KreativitätJetzt kostenlos streamen
Das große Backen - Die Profis
Folge 1: Die Profis zeigen ihre Handschrift in Geschmack, Technik und Kreativität
123 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 6
Zum Auftakt zeigen die Profis mit 20 identischen Signature-Törtchen ihre Handschrift in Geschmack, Technik und Kreativität. In der Speed-Challenge entsteht unter Zeitdruck ein filigraner Marzipan-Tortenaufleger. Abschließend verbinden sie ein großes Schaustück mit einer Torte für mindestens 20 Personen zu einem stimmigen Gesamtkunstwerk. Wer überzeugt die Jury und kommt dem goldenen Cupcake und 10.000 Euro näher?
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen - Die Profis
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen