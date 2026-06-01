Familien-/Freundschaftsbesuch und süßer Hokus PokusJetzt ohne Werbung streamen
Das große Backen - Die Profis
Folge 4: Familien-/Freundschaftsbesuch und süßer Hokus Pokus
117 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 6
Die Profis bekommen diesmal Unterstützung von Familie oder Freunden. Gemeinsam entstehen 20 identische Eclairs, doch am Ende arbeiten nur noch die Helfer selbstständig. Danach stellen die Kandidaten kreative Schaustücke aus Zucker oder Schokolade mit interaktiven Effekten und passendem essbaren Anteil her. Wer verbindet Emotion, Teamwork und Magie am besten?
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen - Die Profis
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen