Ein Halbfinale mit Petit Fours und PlanetenJetzt kostenlos streamen
Das große Backen - Die Profis
Folge 5: Ein Halbfinale mit Petit Fours und Planeten
117 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 6
Gastjurorin Peggy Porschen fordert zwei Sorten Petit Fours: je 20 Stück, einmal floral, einmal mit Zitrusnote, exakt vier Zentimeter groß und optisch passend zum pastelligen Stil. Zusätzlich entstehen Schaustücke rund um Weltraumthemen wie Planeten oder Astronauten. Ein essbarer Anteil mit mehrfarbiger Mirror Glaze rundet die Aufgabe ab. Wer überzeugt in Präzision und Design?
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Das große Backen - Die Profis
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen