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Das große Backen - Die Profis

Ein Halbfinale mit Petit Fours und Planeten

SAT.1Staffel 7Folge 5vom 01.07.2026
Ein Halbfinale mit Petit Fours und Planeten

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Das große Backen - Die Profis

Folge 5: Ein Halbfinale mit Petit Fours und Planeten

117 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 6

Gastjurorin Peggy Porschen fordert zwei Sorten Petit Fours: je 20 Stück, einmal floral, einmal mit Zitrusnote, exakt vier Zentimeter groß und optisch passend zum pastelligen Stil. Zusätzlich entstehen Schaustücke rund um Weltraumthemen wie Planeten oder Astronauten. Ein essbarer Anteil mit mehrfarbiger Mirror Glaze rundet die Aufgabe ab. Wer überzeugt in Präzision und Design?

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