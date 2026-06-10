"Wo ist die Kokosnuss?"Jetzt kostenlos streamen
Das große Backen - Die Profis
Folge 3: "Wo ist die Kokosnuss?"
120 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 6
Bei "Coco Loco" steht die Kokosnuss im Mittelpunkt: In mindestens fünf Komponenten wird sie in Törtchen oder Gebäck verarbeitet. Unter "Urlaubsgefühle" erschaffen die Profis eine Miniaturwelt in einer Isomalt-Kugel auf einer Torte, die ein persönliches Reiseziel zeigt. Fantasie und Technik sind gefragt. Wer überzeugt mit exotischen Ideen und kommt dem Titel näher?
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen - Die Profis
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen