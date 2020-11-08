Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 2vom 08.11.2020
106 Min.Folge vom 08.11.2020Ab 6

Der erste Stopp der Backreise für unsere Kandidaten ist Frankreich, Mutterland der Patisserie. Als Einstieg sollen die Bäcker der Jury eine leckere Tarte präsentieren - ein flacher, knuspriger Mürbteigboden gekrönt von einer süßen, cremigen Füllung. Für die Technische Prüfung hat sich Christian eine große Aufgabe überlegt: einen Riesen-Eclair. Zu guter Letzt geht es an das klassische Baisergebäck "Macarons". Wer überzeugt in der französischen Woche?

