Bella Italia schickt süße GrüßeJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 6: Bella Italia schickt süße Grüße
100 Min.Folge vom 06.12.2020Ab 6
Auf nach Bella Italia! In der ersten Aufgabe sollen die Hobbybäcker "Tiramisu" neu interpretiert auf den Teller zaubern. Die Löffelbiskuits müssen sie dabei selbst herstellen. Lecker weiter geht es in der Speedchallenge, in der zehn gleich große Cantuccinis gebacken werden sollen - ein perfekter Begleiter zum Kaffee! Zu guter Letzt haben die Kandidaten fünf Stunden Zeit, um eine 3D-Torte in eine Strandkulisse zu integrieren, die italienische Urlaubsgefühle bei der Jury weckt.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen