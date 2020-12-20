Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

Gebackene Trophäen für die Gewinnerin

SAT.1Staffel 8Folge 8vom 20.12.2020
Gebackene Trophäen für die Gewinnerin

Das große Backen

Folge 8: Gebackene Trophäen für die Gewinnerin

101 Min.Folge vom 20.12.2020Ab 6

Das Finale steht ganz unter dem Motto "Meisterbankett": Los geht es mit zwei süßen Kleingebäcken im Metallic-Look. Diese Köstlichkeiten sollen von "Mousse-Medaillen" in gold, silber und bronze begleitet werden. Die Hobbybäcker müssen mit den delikaten Schmuckstücken versuchen, die Jury von ihrem technischen Geschick zu überzeugen, bevor es in der alles entscheidenden Aufgabe darum geht, das Meisterbankett mit einem eigenen gebackenen Siegerpokal zu komplettieren.

