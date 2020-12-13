Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Die legendärsten Gebäcke der Schweden

SAT.1Staffel 8Folge 7vom 13.12.2020
Die legendärsten Gebäcke der Schweden

Die legendärsten Gebäcke der SchwedenJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 7: Die legendärsten Gebäcke der Schweden

100 Min.Folge vom 13.12.2020Ab 6

Zum Halbfinale geht es nach Schweden. Bei der ersten Aufgabe steht und fällt alles mit dem Teig: "Knäckebrot". Wem gelingt es, die knusprigen Brotschnitten nach individuellen Rezepturen zu verfeinern? In der Technischen Prüfung ist ein schwedischer Klassiker gefragt, die Prinzessinnentorte. Zum Schluss das Highlight: Fünf Stunden haben die Hobbybäcker Zeit, um eine "Meine Astrid-Lindgren-Torte" zu kreieren. Für welche Kinderbuchfigur werden sie sich wohl entscheiden?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 13 Staffeln und Folgen