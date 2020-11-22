Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

Kulinarische Reise in die Niederlande!

SAT.1Staffel 8Folge 4vom 22.11.2020
Kulinarische Reise in die Niederlande!

Folge 4: Kulinarische Reise in die Niederlande!

106 Min.Folge vom 22.11.2020Ab 6

Goede Dach! In dieser Woche halten die Niederlande Einzug ins Backzelt. Aufgabe eins ist der holländische Klassiker par Excellence, der "Holländische Vlaai", ein Hefeteig mit Fruchtkompott. Bei der Technischen Prüfung gilt es "Tompouce", holländische Blätterteigschnitten mit einer Puddingcremefüllung, auf den Teller zu zaubern. Nach zwei schwierigen Teigen sollen die Hobbybäcker in der Highlightaufgabe zum Thema "süße Kunst" ein Gemälde von Vincent van Gogh nachgestalten.

