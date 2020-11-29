Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

Dänisches Gebäck mit persönlichem Stempel

SAT.1Staffel 8Folge 5vom 29.11.2020
Folge 5: Dänisches Gebäck mit persönlichem Stempel

101 Min.Folge vom 29.11.2020Ab 6

In dieser Woche geht es für die Hobbybäcker nach Dänemark, das für seine süßen Kleinigkeiten bekannt ist. Deshalb dürfen die Kandidaten für die erste Aufgabe ein typisch dänisches Gebäck auswählen, mit ihrer individuellen Handschrift versehen und der Jury präsentieren. Für die Technische Prüfung werden besondere Bratpfannen vorgewärmt, es gibt "Aebleskiver"! In Aufgabe drei kommt keine Entspannung auf: Verlangt wird eine Mirror-Glaze-Mousse-Torte mit einer Isomalt-Kuppel.

