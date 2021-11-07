Cheesecake und Motto-Torte: Amerikanische BackträumeJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 2: Cheesecake und Motto-Torte: Amerikanische Backträume
106 Min.Folge vom 07.11.2021Ab 6
Die süße Weltreise beginnt bei "Das große Backen" in Nordamerika! Die erste Aufgabe ist der "American Cheesecake". Aber damit nicht genug! Die Kandidat:innen toppen ihren Cheesecake individuell mit Frucht, Schokolade oder Karamell. Auch für die Technische Prüfung hat sich Christian einen amerikanischen Klassiker einfallen lassen: "Pumpkin Donuts". Herausragend wird es in der dritten Aufgabe "2D trifft 3D".
