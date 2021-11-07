Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 2vom 07.11.2021
106 Min.Folge vom 07.11.2021Ab 6

Die süße Weltreise beginnt bei "Das große Backen" in Nordamerika! Die erste Aufgabe ist der "American Cheesecake". Aber damit nicht genug! Die Kandidat:innen toppen ihren Cheesecake individuell mit Frucht, Schokolade oder Karamell. Auch für die Technische Prüfung hat sich Christian einen amerikanischen Klassiker einfallen lassen: "Pumpkin Donuts". Herausragend wird es in der dritten Aufgabe "2D trifft 3D".

