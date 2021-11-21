Orientalische Gebäcke aus 1001 NachtJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 4: Orientalische Gebäcke aus 1001 Nacht
106 Min.Folge vom 21.11.2021Ab 6
"Das große Backen" reist für Woche vier in die Arabische Welt. Bei der ersten Aufgabe "Süßes orientalisches Gebäck" haben die Kandidat:innen die Qual der Wahl eine typische, arabische Köstlichkeit zu präsentieren. Herzhaft wird es in der Technischen Prüfung! In Bettys "Marokkanischer Pastilla" finden sich in einem Filoteig - eine Art Blätterteig - gleich drei unterschiedliche Füllungen. Die Highlight Aufgabe 3 entführt in die märchenhafte Welt von "1001 Nacht".
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen