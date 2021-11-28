Schwammkuchen: Gebäck aus JapanJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 5: Schwammkuchen: Gebäck aus Japan
106 Min.Folge vom 28.11.2021Ab 6
"Das große Backen" reist in dieser Woche nach Japan. In Aufgabe 1 soll ein "Schwammkuchen mit Frucht" hergestellt werden. Dieser hoch empfindliche Kuchen wird traditionell in einem Wasserbad gebacken. Die Technische Prüfung ist mindestens genauso schwer: Der "Matcha-Baumkuchen" hat eine lange Tradition in Japan. Der krönende Abschluss folgt mit der dritten Aufgabe "Made in Japan". Die Jury fordert eine Motiv- oder 3D-Torte im unverkennbaren Japan-Look.
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
