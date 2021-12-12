Backen auf russische ArtJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 7: Backen auf russische Art
106 Min.Folge vom 12.12.2021Ab 6
Es ist Halbfinale bei "Das große Backen". Dafür geht es nach Russland! Als erste Aufgabe wünschen sich Christian und Betty eine "Babka" von den Kandidat:innen - einen süßen Hefekuchen, der gefüllt und auf spezielle Weise eingedreht gebacken wird. Auch dieses Mal ist die Technische Prüfung eine Speed-Challenge. Unter Zeitdruck müssen die vier Halbfinalist:innen "Russisch Brot" nach der Rezeptur von Betty backen. Die letzte Aufgabe steht ganz unter dem Motto "Matrjoschka 3D".
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen