Das große Promibacken

Kreative Back-Künste und Patisserie Know-how: Wer backt sich ins Finale?

SAT.1Staffel 7Folge 5vom 08.02.2023
Kreative Back-Künste und Patisserie Know-how: Wer backt sich ins Finale?

Kreative Back-Künste und Patisserie Know-how: Wer backt sich ins Finale? Jetzt kostenlos streamen

Das große Promibacken

Folge 5: Kreative Back-Künste und Patisserie Know-how: Wer backt sich ins Finale?

123 Min.Folge vom 08.02.2023Ab 6

Halbfinale bei "Das große Promibacken"! Woche fünf startet mit Bananenbrot. Die Jury erwartet eine eigene, raffinierte Interpretation und natürlich eine schöne Optik. Die Technische Prüfung heißt "Leipziger Lerchen". Diese Küchlein bestehen aus Mürbeteig mit einem Schuss Weinbrand, Aprikosenkonfitüre, saftiger Mandel-Marzipan-Masse und bestäubtem Teiggitter. Die dritte Aufgabe bedient schließlich einen ganz neuen Trend im Back-Kosmos. Wie werden sich die Kandidat:innen schlagen?

