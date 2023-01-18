Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 2vom 18.01.2023
123 Min.Folge vom 18.01.2023Ab 6

In der zweiten Folge wird aus dem klassischen Focaccia ein kulinarisches Kunstwerk! Während der Hefeteig geht, heißt es: Ran ans Gemüse! Dieses muss kunstvoll in Form geschnitzt und für das geplante Motiv dekorativ drapiert werden. In der Technischen Prüfung backen die Promis Bettys Lieblingstorte: Ungarns Dobostorte. Schaurig schön wird's in der Highlight-Aufgabe! Ob Motiv oder 3D: Der Fokus liegt auf einem kreativen, detailreichen Dekor mit Gruseleffekt und jeder Menge Humor.

