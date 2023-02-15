Finale mit Red Velvet, Schoko-Halbkugel und BallonsJetzt kostenlos streamen
Das Finale von "Das große Promibacken" startet mit einer Red Velvet Variation. Typisch ist ein roter Teig in Kombination mit weißer Creme. Dieser kontrastreiche Effekt soll in ein neues Gewand transportiert werden. In der Technischen Prüfung wandern nach Christians Rezeptur Sahnelikör-Creme, Himbeerkern und Biskuit in eine Schoko-Halbkugel, die auf einem Spiegel präsentiert wird. Das Thema der Finaltorte sind bezaubernde Ballons, die mittels kreativer Techniken entstehen sollen.
