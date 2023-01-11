An die Backschüsseln, fertig, los! Das Promibacken steht in den StartlöchernJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 1: An die Backschüsseln, fertig, los! Das Promibacken steht in den Startlöchern
123 Min.Folge vom 11.01.2023Ab 6
Jede Sendung besteht aus drei Backherausforderungen: Zum Warm-up stellen die Promis in der ersten Folge traditionell ihr Lieblingsrezept vor. In der Technischen Prüfung müssen süße Omelettes aus fluffigem Biskuit hergestellt werden. Die "gebackene Visitenkarten" in Form einer 3D- oder Motiv-Torte ist das Show-Highlight der prominenten Hobbybäcker:innen. Wer am Ende jeder Folge die Show verlassen muss, entscheiden die Juroren nach der Punktevergabe.
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen