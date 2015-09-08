Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel
Folge vom 08.09.2015: Hart, Härter, Himalaya
44 Min.Folge vom 08.09.2015Ab 6
Die Lage ist bedrohlich: Matt Graham und Joe Teti sind im Himalaya von 8000 Meter hohen Gipfeln umgeben. Es droht Gefahr durch Lawinen, und obendrein treiben sich in der Wildnis Schakale, Leoparden und Bären herum. Trotzdem hat Matt, der Jäger und Sammler, nur Augen für die faszinierende Natur. Während Ex-Marine Joe sich in der Gebirgslandschaft auf das Überleben konzentriert, scheint sein Kompagnon mehr an spiritueller Erleuchtung interessiert zu sein. Doch was nützt ein höheres Bewusstsein, wenn man am Ende nicht heil aus der Sache herauskommt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Natur, Anleitung/Tutorial, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.