Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel
Folge vom 06.06.2016: Unter Haien
44 Min.Folge vom 06.06.2016Ab 12
Schiffbruch im Atlantik: Matt Graham und sein Survival-Partner Joe Teti versetzen sich in dieser Folge in die Lage eines Seglers, dessen Jacht in einem heftigen Sturm kentert und anschließend untergeht. Das Duo treibt auf einem Rettungsfloß hilflos im Meer. Die Lage ist äußerst bedrohlich, denn nirgendwo ist Land in Sicht, und unter der Wasseroberfläche lauern gefräßige Räuber. Während die Sonne vom Himmel brennt, müssen sich die Männer dringend eine geeignete Strategie überlegen, um nicht als Hai-Futter zu enden.
Genre:Reality, Natur, Anleitung/Tutorial, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.